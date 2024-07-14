Шаргоская Синклитикия Григорьевна 1826 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шаргоская Синклитикия Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шаргоский Корнилий (Корнил) Александорович

Рождение ребёнка
1852

Сын: Шаргоский Кирилл Корнилович

Отец ребёнка: Шаргоский Корнилий (Корнил) Александорович

Сокольча, Житомирська область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Шаргоский Авсентий Корнилович

Отец ребёнка: Шаргоский Корнилий (Корнил) Александорович

Сокольча, Житомирська область
Смерть
Неизвестно

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