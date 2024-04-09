Дария Кузьмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дария Кузьмина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ермолаев Козьма Стефанов

Рождение ребёнка
1821

Дочь: (Ермолаева) Сосанна Козьмина

Отец ребёнка: Ермолаев Козьма Стефанов

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
15.05.1823

Дочь: (Ермолаева) Елена Козимина

Отец ребёнка: Ермолаев Козьма Стефанов

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
01.03.1827

Сын: Ермолаев Арсентий Козьмин

Отец ребёнка: Ермолаев Козьма Стефанов

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
14.03.1830

Сын: Ермолаев Владимир Козьмин

Отец ребёнка: Ермолаев Козьма Стефанов

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
09.09.1832

Сын: Ермолаев Никита Козьмин

Отец ребёнка: Ермолаев Козьма Стефанов

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
13.04.1834

Сын: Ермолаев Симеон Козьмин

Отец ребёнка: Ермолаев Козьма Стефанов

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1835

Дочь: (Ермолаев) Параскева Козьмина

Отец ребёнка: Ермолаев Козьма Стефанов

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно

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