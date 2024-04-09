Дария Кузьмина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1821
Дочь: (Ермолаева) Сосанна Козьмина
Отец ребёнка: Ермолаев Козьма Стефанов
Рождение ребёнка
15.05.1823
Дочь: (Ермолаева) Елена Козимина
Отец ребёнка: Ермолаев Козьма Стефанов
Рождение ребёнка
01.03.1827
Сын: Ермолаев Арсентий Козьмин
Отец ребёнка: Ермолаев Козьма Стефанов
Рождение ребёнка
14.03.1830
Сын: Ермолаев Владимир Козьмин
Отец ребёнка: Ермолаев Козьма Стефанов
Рождение ребёнка
09.09.1832
Отец ребёнка: Ермолаев Козьма Стефанов
Рождение ребёнка
13.04.1834
Отец ребёнка: Ермолаев Козьма Стефанов
Рождение ребёнка
1835
Дочь: (Ермолаев) Параскева Козьмина
Отец ребёнка: Ермолаев Козьма Стефанов
Смерть
Неизвестно