Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Огневъ Симанъ
Огневъ Симанъ
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1809
Пол
Мужской
Отец
Огневъ Кондратъ
1773 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец:
Огневъ Кондратъ
Мать: не указана
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия