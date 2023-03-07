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Огневъ Кондратъ

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1773

Дата смерти

1814

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: Огневъ Григорий

Мать: Огнева Татьяна Карнеева

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1800

Сын: Огневъ Ипатий

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1804

Дочь: Фомина Матрена

Мать ребёнка: не указана

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1807

Сын: Огневъ Михаилъ

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1809

Сын: Огневъ Симанъ

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1814
Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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