Огневъ Кондратъ
Место рождения
Дата рождения1773
Дата смерти1814
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец: Огневъ Григорий
Мать: Огнева Татьяна Карнеева
Рождение ребёнка
1800
Сын: Огневъ Ипатий
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Фомина Матрена
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1807
Сын: Огневъ Михаилъ
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1809
Сын: Огневъ Симанъ
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1814