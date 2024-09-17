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Скороходов Василий Евгениев

Место рождения

Котельниково, Вологодский район, Северный край

Дата рождения

Около 1856 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1856 ст.

Отец: Скороходов Евгений

Мать: не указана

Котельниково, Вологодский район, Северный край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Скороходова Мария Дмитриева

Котельниково, Вологодский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1887 ст.

Сын: Скороходов Федор Васильевич

Мать ребёнка: Скороходова Мария Дмитриева

Котельниково, Вологодский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1892 ст.

Сын: Скороходов Александр Васильевич

Мать ребёнка: Скороходова Мария Дмитриева

Котельниково, Вологодский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1894 ст.

Сын: Скороходов Николай Васильевич

Мать ребёнка: Скороходова Мария Дмитриева

Котельниково, Вологодский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1898 ст.

Дочь: (Скороходова) Елисавета Васильевна

Мать ребёнка: Скороходова Мария Дмитриева

Котельниково, Вологодский район, Северный край
Рождение ребёнка
06.02.1902

Сын: Скороходов Василий Васильевич

Мать ребёнка: Скороходова Мария Дмитриева

Котельниково, Вологодский район, Северный край
Смерть
Неизвестно

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