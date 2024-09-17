Скороходов Василий Евгениев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1856 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1856 ст.
Отец: Скороходов Евгений
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1887 ст.
Сын: Скороходов Федор Васильевич
Мать ребёнка: Скороходова Мария Дмитриева
Рождение ребёнка
Около 1892 ст.
Сын: Скороходов Александр Васильевич
Мать ребёнка: Скороходова Мария Дмитриева
Рождение ребёнка
Около 1894 ст.
Сын: Скороходов Николай Васильевич
Мать ребёнка: Скороходова Мария Дмитриева
Рождение ребёнка
Около 1898 ст.
Дочь: (Скороходова) Елисавета Васильевна
Мать ребёнка: Скороходова Мария Дмитриева
Рождение ребёнка
06.02.1902
Сын: Скороходов Василий Васильевич
Мать ребёнка: Скороходова Мария Дмитриева
Смерть
Неизвестно