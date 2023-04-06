Курбатовъ Сергей
Место рождения
Дата рождения1741
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Васюткина Устинья
Мать ребёнка: Курбатова Агафья Иванова
Рождение ребёнка
1772
Сын: Курбатовъ Ведениктъ
Мать ребёнка: Курбатова Агафья Иванова
Рождение ребёнка
1776
Сын: Курбатовъ Захаръ
Мать ребёнка: Курбатова Агафья Иванова
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Федосья
Мать ребёнка: Курбатова Агафья Иванова
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Степанида
Мать ребёнка: Курбатова Агафья Иванова
Рождение ребёнка
1784
Сын: Курбатовъ Осипъ
Мать ребёнка: Курбатова Агафья Иванова
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Акулина
Мать ребёнка: Курбатова Агафья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Курбатова Агафья Иванова