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Курбатовъ Сергей

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Место рождения

Ходары, Шумерлинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

1741

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: Курбатовъ Иванъ Ивановъ

Мать: Курбатова Катерина Васильева

Ходары, Шумерлинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1772

Дочь: Васюткина Устинья

Мать ребёнка: Курбатова Агафья Иванова

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1772

Сын: Курбатовъ Ведениктъ

Мать ребёнка: Курбатова Агафья Иванова

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1776

Сын: Курбатовъ Захаръ

Мать ребёнка: Курбатова Агафья Иванова

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Федосья

Мать ребёнка: Курбатова Агафья Иванова

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Степанида

Мать ребёнка: Курбатова Агафья Иванова

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1784

Сын: Курбатовъ Осипъ

Мать ребёнка: Курбатова Агафья Иванова

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Акулина

Мать ребёнка: Курбатова Агафья Иванова

Ходары, Шумерлинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Курбатова Агафья Иванова

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