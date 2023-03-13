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Курбатова Катерина Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1715

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курбатовъ Иванъ Ивановъ

Рождение ребёнка
1739

Сын: Курбатовъ Егоръ

Отец ребёнка: Курбатовъ Иванъ Ивановъ

Ходары, Шумерлинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1741

Сын: Курбатовъ Сергей

Отец ребёнка: Курбатовъ Иванъ Ивановъ

Ходары, Шумерлинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1748

Дочь: (Курбатова) Авдотья

Отец ребёнка: Курбатовъ Иванъ Ивановъ

Ходары, Шумерлинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1750

Сын: Курбатовъ Максимъ

Отец ребёнка: Курбатовъ Иванъ Ивановъ

Ходары, Шумерлинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1753

Дочь: (Курбатова) Марья

Отец ребёнка: Курбатовъ Иванъ Ивановъ

Ходары, Шумерлинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

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