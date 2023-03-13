Курбатова Катерина Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1715
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1739
Сын: Курбатовъ Егоръ
Отец ребёнка: Курбатовъ Иванъ Ивановъ
Рождение ребёнка
1741
Сын: Курбатовъ Сергей
Отец ребёнка: Курбатовъ Иванъ Ивановъ
Рождение ребёнка
1748
Дочь: (Курбатова) Авдотья
Отец ребёнка: Курбатовъ Иванъ Ивановъ
Рождение ребёнка
1750
Сын: Курбатовъ Максимъ
Отец ребёнка: Курбатовъ Иванъ Ивановъ
Рождение ребёнка
1753
Дочь: (Курбатова) Марья
Отец ребёнка: Курбатовъ Иванъ Ивановъ