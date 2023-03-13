Курбатова Агафья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКурбатова Агафья Иванова

Курбатова Агафья Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1751

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курбатовъ Сергей

Рождение ребёнка
1772

Дочь: Васюткина (Курбатова) Устинья

Отец ребёнка: Курбатовъ Сергей

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1772

Сын: Курбатовъ Ведениктъ

Отец ребёнка: Курбатовъ Сергей

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1776

Сын: Курбатовъ Захаръ

Отец ребёнка: Курбатовъ Сергей

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1779

Дочь: (Курбатова) Федосья

Отец ребёнка: Курбатовъ Сергей

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1781

Дочь: (Курбатова) Степанида

Отец ребёнка: Курбатовъ Сергей

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1784

Сын: Курбатовъ Осипъ

Отец ребёнка: Курбатовъ Сергей

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1790

Дочь: (Курбатова) Акулина

Отец ребёнка: Курбатовъ Сергей

Ходары, Шумерлинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Мы используем куки для улучшения работы сайта.