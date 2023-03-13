Курбатова Агафья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1751
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1751
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Курбатовъ Сергей
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Васюткина (Курбатова) Устинья
Отец ребёнка: Курбатовъ Сергей
Рождение ребёнка
1772
Сын: Курбатовъ Ведениктъ
Отец ребёнка: Курбатовъ Сергей
Рождение ребёнка
1776
Сын: Курбатовъ Захаръ
Отец ребёнка: Курбатовъ Сергей
Рождение ребёнка
1779
Дочь: (Курбатова) Федосья
Отец ребёнка: Курбатовъ Сергей
Рождение ребёнка
1781
Дочь: (Курбатова) Степанида
Отец ребёнка: Курбатовъ Сергей
Рождение ребёнка
1784
Сын: Курбатовъ Осипъ
Отец ребёнка: Курбатовъ Сергей
Рождение ребёнка
1790
Дочь: (Курбатова) Акулина
Отец ребёнка: Курбатовъ Сергей
Ходары, Шумерлинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия