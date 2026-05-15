Сидоренко (Опанасенко) Евдокия Федоровна 1838 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Сидоренко (Опанасенко) Евдокия Федоровна

Автор
ЯЯ
Яворская Я.

женский, родилась 1838 ст., Переясловка, Чернігівська область

умерла Неизвестно

Дети
Сидоренко Матрона Петровна07.11.1857 ст. г.р.
Сидоренко Спиридон Петрович12.12.1859 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Переясловка, Чернігівська область

Бракосочетание
20.01.1857 ст.

Муж: скрыто настройками приватности

Переясловка, Чернігівська область

Рождение ребёнка
07.11.1857 ст.

Дочь: Сидоренко Матрона Петровна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Липовый Рог, Чернігівська область

Рождение ребёнка
12.12.1859 ст.

Сын: Сидоренко Спиридон Петрович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Липовый Рог, Чернігівська область

Рождение ребёнка
1861 ст.

Сын: Сидоренко Митрофан Петрович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Липовый Рог, Чернігівська область

Рождение ребёнка
13.08.1863 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Липовый Рог, Чернігівська область

Рождение ребёнка
08.10.1866

Дочь: Сидоренко Евлампия Петровна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Липовый Рог, Чернігівська область

Рождение ребёнка
18.07.1873

Сын: Сидоренко Илья Петрович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Липовый Рог, Чернігівська область

Рождение ребёнка
12.05.1877

Сын: Сидоренко Александр Петрович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Липовый Рог, Чернігівська область

Рождение ребёнка
21.06.1880

Сын: Сидоренко Евсевий Петрович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Липовый Рог, Чернігівська область

Смерть
Неизвестно

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