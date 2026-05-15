Сидоренко (Опанасенко) Евдокия Федоровна
женский, родилась 1838 ст., Переясловка, Чернігівська область
умерла Неизвестно
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Муж: скрыто настройками приватности
Дочь: Сидоренко Матрона Петровна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Сын: Сидоренко Спиридон Петрович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Сын: Сидоренко Митрофан Петрович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Дочь: Сидоренко Евлампия Петровна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Сын: Сидоренко Александр Петрович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Сын: Сидоренко Евсевий Петрович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности