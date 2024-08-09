(Советова) Анна Трофимова
женский, родилась 23.10.1835 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
умерла Неизвестно
ОтецСоветов Трофим Матвеев02.04.1813 ст. г.р.
МатьСоветова Федосья-Прасковья Николаева-Никонова1818 ст. г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1835 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Крещение
24.10.1835 ст.
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
крест. г. Николая Васильева Никифорова