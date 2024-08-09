(Советова) Анна Трофимова 23.10.1835 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

(Советова) Анна Трофимова

Автор
ИЕ
Ефремов И.

женский, родилась 23.10.1835 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

умерла Неизвестно

Отец
Советов Трофим Матвеев02.04.1813 ст. г.р.
Мать
Советова Федосья-Прасковья Николаева-Никонова1818 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1835 ст.

Отец: Советов Трофим Матвеев

Мать: Советова Федосья-Прасковья Николаева-Никонова

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

крест. г. Николая Васильева Никифорова

Крещение
24.10.1835 ст.
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Восприемники Той же д. Ольги Ефимовой Никиофровой крест. Демьян Яковлев Денисов, дворовая девка г. Николая Никифорова Акилина Матфиева Советова

Смерть
Неизвестно

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