Зайцева (Резанова) Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Резановъ Дмитрій
Мать: Резанова Евдокія
Рождение ребёнка
25.02.1890
Сын: Зайцевъ Капитонъ
Отец ребёнка: Зайцевъ Андрей
Рождение ребёнка
10.06.1892
Сын: Зайцевъ Иванъ
Отец ребёнка: Зайцевъ Андрей
Рождение ребёнка
29.03.1896
Сын: Зайцевъ Иванъ
Отец ребёнка: Зайцевъ Андрей
Рождение ребёнка
29.03.1896
Сын: Зайцевъ Ларионъ
Отец ребёнка: Зайцевъ Андрей
Рождение ребёнка
07.11.1898
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Зайцевъ Андрей
Рождение ребёнка
07.11.1898
Сын: Зайцевъ Михаилъ
Отец ребёнка: Зайцевъ Андрей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зайцевъ Андрей