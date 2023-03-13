Зайцева (Резанова) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайцева (Резанова) Екатерина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Резановъ Дмитрій

Мать: Резанова Евдокія

Рождение ребёнка
25.02.1890

Сын: Зайцевъ Капитонъ

Отец ребёнка: Зайцевъ Андрей

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.06.1892

Сын: Зайцевъ Иванъ

Отец ребёнка: Зайцевъ Андрей

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.03.1896

Сын: Зайцевъ Иванъ

Отец ребёнка: Зайцевъ Андрей

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.03.1896

Сын: Зайцевъ Ларионъ

Отец ребёнка: Зайцевъ Андрей

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.11.1898

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Зайцевъ Андрей

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.11.1898

Сын: Зайцевъ Михаилъ

Отец ребёнка: Зайцевъ Андрей

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зайцевъ Андрей

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