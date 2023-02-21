Сапрыкина Ксения Иоановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Татьяна Павловна
Отец ребёнка: Сапрыкин Павел Михаилов
Рождение ребёнка
24.04.1912
Отец ребёнка: Сапрыкин Павел Михаилов
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
16.12.1913
Отец ребёнка: Сапрыкин Павел Михаилов
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
12.06.1918
Отец ребёнка: Сапрыкин Павел Михаилов
Михайло-Архангельская церковь
Бракосочетание
Неизвестно