Сапрыкина Ксения Иоановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сапрыкина Ксения Иоановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Татьяна Павловна

Отец ребёнка: Сапрыкин Павел Михаилов

Рождение ребёнка
24.04.1912

Сын: Сапрыкин Николай Павлов

Отец ребёнка: Сапрыкин Павел Михаилов

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
16.12.1913

Сын: Сапрыкин Петр Павлович

Отец ребёнка: Сапрыкин Павел Михаилов

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
12.06.1918

Сын: Сапрыкин Иоанн Павлович

Отец ребёнка: Сапрыкин Павел Михаилов

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сапрыкин Павел Михаилов

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