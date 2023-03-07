Сапрыкин Павел Михаилов
Место рождения
Дата рождения11.12.1891
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1891
Отец: Сапрыкин Михаил Евфимов
Мать: Сапрыкина Мария Федорова
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Татьяна Павловна
Мать ребёнка: Сапрыкина Ксения Иоановна
Рождение ребёнка
24.04.1912
Мать ребёнка: Сапрыкина Ксения Иоановна
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
16.12.1913
Мать ребёнка: Сапрыкина Ксения Иоановна
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
12.06.1918
Мать ребёнка: Сапрыкина Ксения Иоановна
Михайло-Архангельская церковь
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно