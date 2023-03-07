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Сапрыкин Павел Михаилов

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Место рождения

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

11.12.1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1891

Отец: Сапрыкин Михаил Евфимов

Мать: Сапрыкина Мария Федорова

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
1907

Дочь: Татьяна Павловна

Мать ребёнка: Сапрыкина Ксения Иоановна

Рождение ребёнка
24.04.1912

Сын: Сапрыкин Николай Павлов

Мать ребёнка: Сапрыкина Ксения Иоановна

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
16.12.1913

Сын: Сапрыкин Петр Павлович

Мать ребёнка: Сапрыкина Ксения Иоановна

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
12.06.1918

Сын: Сапрыкин Иоанн Павлович

Мать ребёнка: Сапрыкина Ксения Иоановна

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сапрыкина Ксения Иоановна

Смерть
Неизвестно
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