Иван Марков
Место рожденияд.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Марк (Марей) Иванов
Мать: ?
д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
25.04.1843
Жена: Агафья (Семёнова)
Спасская церковь с.Пятницкого Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Бабкова Параскева Иванова
Мать ребёнка: Агафья (Семёнова)
д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
05.03.1848
Сын: Капитон Иванов
Мать ребёнка: Агафья (Семёнова)
д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.
Военная служба
1848
отданный в военную службу
Рождение ребёнка
До 1862
Сын: Мареев Михаил Иванов
Мать ребёнка: Агафья (Семёнова)
Рождение ребёнка
1887
Сын: Мареев Семён Иванов
Мать ребёнка: Агафья (Семёнова)
Смерть
Неизвестно