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Иван Марков

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Место рождения

д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Марк (Марей) Иванов

Мать: ?

д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
25.04.1843

Жена: Агафья (Семёнова)

Спасская церковь с.Пятницкого Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Бабкова Параскева Иванова

Мать ребёнка: Агафья (Семёнова)

д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
05.03.1848

Сын: Капитон Иванов

Мать ребёнка: Агафья (Семёнова)

д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.
Военная служба
1848
отданный в военную службу
Рождение ребёнка
До 1862

Сын: Мареев Михаил Иванов

Мать ребёнка: Агафья (Семёнова)

Назарьева, Перемышльский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
1887

Сын: Мареев Семён Иванов

Мать ребёнка: Агафья (Семёнова)

Назарьева, Перемышльский уезд, Калужская губерния
Смерть
Неизвестно
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