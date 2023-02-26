Агафья (Семёнова)
Место рожденияд.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рожденияОколо 1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1825
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
25.04.1843
Муж: Иван Марков
Спасская церковь с.Пятницкого Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Бабкова Параскева Иванова
Отец ребёнка: Иван Марков
д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
05.03.1848
Сын: Капитон Иванов
Отец ребёнка: Иван Марков
д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1862
Сын: Мареев Михаил Иванов
Отец ребёнка: Иван Марков
Рождение ребёнка
1887
Сын: Мареев Семён Иванов
Отец ребёнка: Иван Марков
Смерть
Неизвестно