Агафья (Семёнова) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАгафья (Семёнова)

Агафья (Семёнова)

avatar

Место рождения

д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

Около 1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1825 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
25.04.1843

Муж: Иван Марков

Спасская церковь с.Пятницкого Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Бабкова Параскева Иванова

Отец ребёнка: Иван Марков

д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
05.03.1848

Сын: Капитон Иванов

Отец ребёнка: Иван Марков

д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1862

Сын: Мареев Михаил Иванов

Отец ребёнка: Иван Марков

Назарьева, Перемышльский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
1887

Сын: Мареев Семён Иванов

Отец ребёнка: Иван Марков

Назарьева, Перемышльский уезд, Калужская губерния
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close