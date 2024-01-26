Муравьева (Гусева) Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Муравьева (Гусева) Надежда

Место рождения

д. Чернуха, , ,

Дата рождения

26.09.1907

Дата смерти

17.11.1980

Пол

Женский

Добавил:

РГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1907

Отец: Гусев Сергей

Мать: Гусева (Докукина) Матрена

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Муравьев Василий

Рождение ребёнка
27.03.1931

Дочь: Казанцева (Муравьева) Пелагея

Отец ребёнка: Муравьев Василий

Рождение ребёнка
1933

Дочь: (Муравьева) Лидия

Отец ребёнка: Муравьев Василий

Рождение ребёнка
27.09.1938

Дочь: Шашкина (Муравьева) Маргарита

Отец ребёнка: Муравьев Василий

Рождение ребёнка
07.02.1940

Дочь: Олонина (Муравьева) Людмила

Отец ребёнка: Муравьев Василий

Смерть
17.11.1980
Возраст: 73

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