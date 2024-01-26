Муравьева (Гусева) Надежда
Место рожденияд. Чернуха, , ,
Дата рождения26.09.1907
Дата смерти17.11.1980
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1907
Отец: Гусев Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Муравьев Василий
Рождение ребёнка
27.03.1931
Дочь: Казанцева (Муравьева) Пелагея
Отец ребёнка: Муравьев Василий
Рождение ребёнка
1933
Дочь: (Муравьева) Лидия
Отец ребёнка: Муравьев Василий
Рождение ребёнка
27.09.1938
Дочь: Шашкина (Муравьева) Маргарита
Отец ребёнка: Муравьев Василий
Рождение ребёнка
07.02.1940
Дочь: Олонина (Муравьева) Людмила
Отец ребёнка: Муравьев Василий
Смерть
17.11.1980
Возраст: 73