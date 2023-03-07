Солодянкин Василий Ильин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1672
Дата смерти1723
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1672
Отец: Солодянкин Илья Федоров
Мать: Солодянкина Степанида
Рождение ребёнка
Около 1699
Дочь: Аграфена Васильева
Мать ребёнка: Солодянкина Катерина Фролова
Рождение ребёнка
Около 1700
Сын: Солодянкин Савин (Савватей) Васильев
Мать ребёнка: Солодянкина Катерина Фролова
Рождение ребёнка
Около 1715
Сын: Солодянкин Филипп Васильев
Мать ребёнка: Солодянкина Катерина Фролова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1723