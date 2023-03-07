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Солодянкин Василий Ильин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1672

Дата смерти

1723

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1672

Отец: Солодянкин Илья Федоров

Мать: Солодянкина Степанида

Рождение ребёнка
Около 1699

Дочь: Аграфена Васильева

Мать ребёнка: Солодянкина Катерина Фролова

Середыш, Сунский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1700

Сын: Солодянкин Савин (Савватей) Васильев

Мать ребёнка: Солодянкина Катерина Фролова

Середыш, Сунский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1715

Сын: Солодянкин Филипп Васильев

Мать ребёнка: Солодянкина Катерина Фролова

Кобелевской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Солодянкина Катерина Фролова

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Кобелевской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1723
Кобелевской, Нолинский уезд, Вятская губерния
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