Орехова Матрона Васильева
Место рожденияд.Люблино Свистовичской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: Китусев Василий
Мать: ?
д.Люблино Свистовичской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
20.01.1892
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.10.1892
Дочь: Анна Никанорова
Отец ребёнка: Орехов Никанор Никитин
Рождение ребёнка
28.11.1893
Отец ребёнка: Орехов Никанор Никитин
Рождение ребёнка
25.01.1895
Сын: Орехов Григорий ст.
Отец ребёнка: Орехов Никанор Никитин
Рождение ребёнка
25.07.1896
Дочь: Параскева Никанорова
Отец ребёнка: Орехов Никанор Никитин
Рождение ребёнка
30.01.1898
Сын: Орехов Григорий Никаноров
Отец ребёнка: Орехов Никанор Никитин
Рождение ребёнка
25.10.1899
Дочь: Анастасия Никанорова
Отец ребёнка: Орехов Никанор Никитин
Рождение ребёнка
03.02.1903
Дочь: Мария Никанорова
Отец ребёнка: Орехов Никанор Никитин
Рождение ребёнка
09.06.1904
Сын: Орехов Александр Никаноров
Отец ребёнка: Орехов Никанор Никитин
Рождение ребёнка
24.09.1906
Дочь: Ефросиния Никанорова
Отец ребёнка: Орехов Никанор Никитин
Рождение ребёнка
15.09.1909
Сын: Орехов Андрей Никанорович
Отец ребёнка: Орехов Никанор Никитин
Рождение ребёнка
23.03.1911
Отец ребёнка: Орехов Никанор Никитин
Смерть
Неизвестно