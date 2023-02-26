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Орехова Матрона Васильева

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Место рождения

д.Люблино Свистовичской вол. Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Китусев Василий

Мать: ?

д.Люблино Свистовичской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
20.01.1892

Муж: Орехов Никанор Никитин

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.10.1892

Дочь: Анна Никанорова

Отец ребёнка: Орехов Никанор Никитин

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
28.11.1893

Сын: Орехов Андрей Никаноров

Отец ребёнка: Орехов Никанор Никитин

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
25.01.1895

Сын: Орехов Григорий ст.

Отец ребёнка: Орехов Никанор Никитин

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
25.07.1896

Дочь: Параскева Никанорова

Отец ребёнка: Орехов Никанор Никитин

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
30.01.1898

Сын: Орехов Григорий Никаноров

Отец ребёнка: Орехов Никанор Никитин

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
25.10.1899

Дочь: Анастасия Никанорова

Отец ребёнка: Орехов Никанор Никитин

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
03.02.1903

Дочь: Мария Никанорова

Отец ребёнка: Орехов Никанор Никитин

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
09.06.1904

Сын: Орехов Александр Никаноров

Отец ребёнка: Орехов Никанор Никитин

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
24.09.1906

Дочь: Ефросиния Никанорова

Отец ребёнка: Орехов Никанор Никитин

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
15.09.1909

Сын: Орехов Андрей Никанорович

Отец ребёнка: Орехов Никанор Никитин

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
23.03.1911

Сын: Орехов Василий Никаноров

Отец ребёнка: Орехов Никанор Никитин

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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