Калиткин Феодор Феодотов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калиткин Феодор Феодотов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
31.01.1899

Жена: Калиткина Агрипина Васильева(Б)

Федякино, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
06.07.1902

Дочь: Анна Федоровна(Р)

Мать ребёнка: Калиткина Агрипина Васильева(Б)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калиткин Павел Федоров(С)

Мать ребёнка: Калиткина Агрипина Васильева(Б)

Смерть
Неизвестно
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