Калиткин Феодор Феодотов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
31.01.1899
Федякино, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
06.07.1902
Дочь: Анна Федоровна(Р)
Мать ребёнка: Калиткина Агрипина Васильева(Б)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Калиткин Павел Федоров(С)
Мать ребёнка: Калиткина Агрипина Васильева(Б)
Смерть
Неизвестно