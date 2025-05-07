Пушкин Николай Александрович
мужской, родился 05.02.1813, Новинки, Кинешемский муниципальный район, Ивановская область
умер 03.07.1853, Москва, город федерального значения Москва
ОтецПушкин Александр Юрьевич03.07.1777 г.р.
МатьПушкина (Молчанова) Александра ЛарионовнаПосле 1780 г.р.
Супруги
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1813
Новинки, Кинешемский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
1834
Смерть
03.07.1853
Москва, город федерального значения Москва