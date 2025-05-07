Пушкин Николай Александрович 05.02.1813 — найти родственников по фамилии на Familio

Пушкин Николай Александрович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 05.02.1813, Новинки, Кинешемский муниципальный район, Ивановская область

умер 03.07.1853, Москва, город федерального значения Москва

Отец
Пушкин Александр Юрьевич03.07.1777 г.р.
Мать
Пушкина (Молчанова) Александра ЛарионовнаПосле 1780 г.р.
Супруги
Пушкина (Шелехова) Екатерина Дмитриевна1818 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1813

Отец: Пушкин Александр Юрьевич

Мать: Пушкина (Молчанова) Александра Ларионовна

Новинки, Кинешемский муниципальный район, Ивановская область

Бракосочетание
1834

Жена: Пушкина (Шелехова) Екатерина Дмитриевна

Смерть
03.07.1853
Москва, город федерального значения Москва

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