Ходаков Павел Федосьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Рождение ребёнка
1836
Сын: Ходаков Григорий Павлович
Мать ребёнка: Ходакова Анна Леонтьевна
Рождение ребёнка
25.11.1858
Дочь: Анна Павловна
Мать ребёнка: Ходакова Анна Леонтьевна
Рождение ребёнка
11.01.1861
Дочь: Мария Павловна
Мать ребёнка: Ходакова Анна Леонтьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ходакова Анна Леонтьевна
Призыв на военную службу
Неизвестно
Рядовой Житомирского полка; Рядовой 6-й роты Суздальского полка
Смерть
Неизвестно