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Ходаков Павел Федосьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Ходаков Федосий Сергеевич

Мать: Ходакова Февронья Эрастовна

Рождение ребёнка
1836

Сын: Ходаков Григорий Павлович

Мать ребёнка: Ходакова Анна Леонтьевна

Филипповка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
25.11.1858

Дочь: Анна Павловна

Мать ребёнка: Ходакова Анна Леонтьевна

Филипповка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
11.01.1861

Дочь: Мария Павловна

Мать ребёнка: Ходакова Анна Леонтьевна

Филипповка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ходакова Анна Леонтьевна

Призыв на военную службу
Неизвестно
Рядовой Житомирского полка; Рядовой 6-й роты Суздальского полка
Смерть
Неизвестно
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