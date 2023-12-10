Ходаков Федосий Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798
Дата смерти1840
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Рождение ребёнка
1818
Мать ребёнка: Ходакова Февронья Эрастовна
Рождение ребёнка
1820
Сын: Ходаков Василий Федосьевич
Мать ребёнка: Ходакова Февронья Эрастовна
Рождение ребёнка
1835
Сын: Ходаков Филипп Федосьевич
Мать ребёнка: Ходакова Февронья Эрастовна
Филипповка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
1840