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Ходаков Федосий Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Дата смерти

1840

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Ходаков Сергей Сафонович

Мать: Ходакова Авдотья Егоровна

Рождение ребёнка
1818

Сын: Ходаков Павел Федосьевич

Мать ребёнка: Ходакова Февронья Эрастовна

Рождение ребёнка
1820

Сын: Ходаков Василий Федосьевич

Мать ребёнка: Ходакова Февронья Эрастовна

Рождение ребёнка
1835

Сын: Ходаков Филипп Федосьевич

Мать ребёнка: Ходакова Февронья Эрастовна

Филипповка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
1840
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