Никифорова Анисья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никифорова Анисья Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Анна Абрамовна

Отец ребёнка: Никифоров Абрам Тихонович

Рождение ребёнка
1849

Сын: Никифоров Климентий Абрамович

Отец ребёнка: Никифоров Абрам Тихонович

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Аннали (?) Абрамовна

Отец ребёнка: Никифоров Абрам Тихонович

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Афимья Абрамовна

Отец ребёнка: Никифоров Абрам Тихонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никифоров Абрам Тихонович

Смерть
Неизвестно
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