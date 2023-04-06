Никифорова Анисья Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Анна Абрамовна
Отец ребёнка: Никифоров Абрам Тихонович
Рождение ребёнка
1849
Сын: Никифоров Климентий Абрамович
Отец ребёнка: Никифоров Абрам Тихонович
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Аннали (?) Абрамовна
Отец ребёнка: Никифоров Абрам Тихонович
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Афимья Абрамовна
Отец ребёнка: Никифоров Абрам Тихонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно