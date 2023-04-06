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Никифоров Абрам Тихонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Никифоров Тихон Устинович

Мать: Настасья Прокопьевна

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Анна Абрамовна

Мать ребёнка: Никифорова Анисья Андреевна

Рождение ребёнка
1849

Сын: Никифоров Климентий Абрамович

Мать ребёнка: Никифорова Анисья Андреевна

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Аннали (?) Абрамовна

Мать ребёнка: Никифорова Анисья Андреевна

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Афимья Абрамовна

Мать ребёнка: Никифорова Анисья Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никифорова Анисья Андреевна

Смерть
Неизвестно
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