Никифоров Абрам Тихонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Никифоров Тихон Устинович
Мать: Настасья Прокопьевна
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Анна Абрамовна
Мать ребёнка: Никифорова Анисья Андреевна
Рождение ребёнка
1849
Сын: Никифоров Климентий Абрамович
Мать ребёнка: Никифорова Анисья Андреевна
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Аннали (?) Абрамовна
Мать ребёнка: Никифорова Анисья Андреевна
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Афимья Абрамовна
Мать ребёнка: Никифорова Анисья Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно