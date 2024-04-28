Новиков Сергей Игнатьевич
Место рождения
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: Новиков Игнат Фёдорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Новикова Агафья Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1842 ст.
Мать ребёнка: Новикова Агафья Николаевна
Рождение ребёнка
1855
Сын: Новиков Григорий Сергеевич
Мать ребёнка: Новикова Агафья Николаевна
Рождение ребёнка
1856
Мать ребёнка: Новикова Агафья Николаевна
Смерть
Неизвестно