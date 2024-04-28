Новиков Сергей Игнатьевич 1821 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиНовиков Сергей Игнатьевич

Новиков Сергей Игнатьевич

Место рождения

Новенькое, Ивнянский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Новиков Игнат Фёдорович

Мать: не указана

Новенькое, Ивнянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новиков Яков Сергеевич

Мать ребёнка: Новикова Агафья Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новикова Агафья Николаевна

Рождение ребёнка
1842 ст.

Сын: Новиков Иван Сергеевич

Мать ребёнка: Новикова Агафья Николаевна

Новенькое, Ивнянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Новиков Григорий Сергеевич

Мать ребёнка: Новикова Агафья Николаевна

Новенькое, Ивнянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1856

Сын: Новиков Семён Сергеевич

Мать ребёнка: Новикова Агафья Николаевна

Новенькое, Ивнянский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.