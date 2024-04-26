Новиков Игнат Фёдорович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1805
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1805
Отец: Новиков Федор Игнатьевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Евдокия Семёновна вторая жена Игната Фёдоровича.
Рождение ребёнка
1821
Сын: Новиков Сергей Игнатьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1827
Сын: Новиков Тимофей Игнатьевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно