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Новиков Игнат Фёдорович

Место рождения

Новенькое, Ивнянский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

Вычислено 1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1805

Отец: Новиков Федор Игнатьевич

Мать: не указана

Новенькое, Ивнянский муниципальный район, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новикова Евдокия Семёновна

Евдокия Семёновна вторая жена Игната Фёдоровича.
Рождение ребёнка
1821

Сын: Новиков Сергей Игнатьевич

Мать ребёнка: не указана

Новенькое, Ивнянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Новиков Тимофей Игнатьевич

Мать ребёнка: не указана

Новенькое, Ивнянский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
Неизвестно
Новенькое, Ивнянский муниципальный район, Белгородская область

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