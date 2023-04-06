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(Потапова) Елизавiъта

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Место рождения

Романиха, Фировский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

04.09.1910

Дата смерти

18.09.1910

Пол

Женский

Отец

Около 1879 г.р.

Мать

Около 1885 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1910

Отец: Потапов Никита

Мать: Потапова Пелагея

Романиха, Фировский муниципальный район, Тверская область
Крещение
05.09.1910
Церковь Параскевы Пятница села Домкино
Godparents:То же деревни крестьянин Леонтий Потапов и дефицита Евфимия Потапова
Смерть
18.09.1910
Романиха, Фировский муниципальный район, Тверская область
Причина смерти: отъ слабости
Похороны
Неизвестно
Домкинское кладбище
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