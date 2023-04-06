(Потапова) Елизавiъта
Место рождения
Дата рождения04.09.1910
Дата смерти18.09.1910
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1910
Отец: Потапов Никита
Мать: Потапова Пелагея
Крещение
05.09.1910
Церковь Параскевы Пятница села Домкино
Godparents:То же деревни крестьянин Леонтий Потапов и дефицита Евфимия Потапова
Смерть
18.09.1910
Причина смерти: отъ слабости
Похороны
Неизвестно
Домкинское кладбище