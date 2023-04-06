Филатов Макар Артемьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФилатов Макар Артемьевич

Филатов Макар Артемьевич

avatar

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

18.01.1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1879

Отец: Филатов Артемий Кузьмич

Мать: Филатова Агафья Кирилловна

Бракосочетание
10.02.1902

Жена: Филатова Олимпиада Федоровна

Рождение ребёнка
04.01.1903

Дочь: Евтухова Феодосия Макаровна

Мать ребёнка: Филатова Олимпиада Федоровна

Рождение ребёнка
22.01.1905

Сын: Филатов Григорий Макарович

Мать ребёнка: Филатова Олимпиада Федоровна

Рождение ребёнка
28.03.1907

Дочь: Мария Макаровна

Мать ребёнка: Филатова Олимпиада Федоровна

Рождение ребёнка
01.11.1909

Сын: Филатов Михаил Макарович

Мать ребёнка: Филатова Олимпиада Федоровна

Рождение ребёнка
19.01.1919

Сын: Филатов Василий Макарович

Мать ребёнка: Филатова Олимпиада Федоровна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close