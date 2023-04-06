Филатов Макар Артемьевич
Место рождения
Дата рождения18.01.1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1879
Бракосочетание
10.02.1902
Рождение ребёнка
04.01.1903
Дочь: Евтухова Феодосия Макаровна
Мать ребёнка: Филатова Олимпиада Федоровна
Рождение ребёнка
22.01.1905
Сын: Филатов Григорий Макарович
Мать ребёнка: Филатова Олимпиада Федоровна
Рождение ребёнка
28.03.1907
Дочь: Мария Макаровна
Мать ребёнка: Филатова Олимпиада Федоровна
Рождение ребёнка
01.11.1909
Мать ребёнка: Филатова Олимпиада Федоровна
Рождение ребёнка
19.01.1919
Сын: Филатов Василий Макарович
Мать ребёнка: Филатова Олимпиада Федоровна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно