Филатова Агафья Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филатова Агафья Кирилловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1844

Дата смерти

До 1882

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1844

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1864

Дочь: Кидалова Надежда Артемьевна

Отец ребёнка: Филатов Артемий Кузьмич

Рождение ребёнка
11.11.1866

Сын: Филатов Григорий Артемьевич

Отец ребёнка: Филатов Артемий Кузьмич

Рождение ребёнка
03.11.1868

Дочь: Матрона Артемьевна

Отец ребёнка: Филатов Артемий Кузьмич

Рождение ребёнка
19.09.1870

Сын: Филатов Иван Артемьевич

Отец ребёнка: Филатов Артемий Кузьмич

Рождение ребёнка
1872

Дочь: Наталья Артемьевна

Отец ребёнка: Филатов Артемий Кузьмич

Рождение ребёнка
08.06.1874

Сын: Филатов Иван Артемьевич

Отец ребёнка: Филатов Артемий Кузьмич

Рождение ребёнка
28.07.1876

Дочь: Анна Артемьевна

Отец ребёнка: Филатов Артемий Кузьмич

Рождение ребёнка
18.01.1879

Сын: Филатов Макар Артемьевич

Отец ребёнка: Филатов Артемий Кузьмич

Рождение ребёнка
19.06.1881

Сын: Филатов Петр Артемьевич

Отец ребёнка: Филатов Артемий Кузьмич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филатов Артемий Кузьмич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1882
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