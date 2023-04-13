Филатова Агафья Кирилловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1844
Дата смертиДо 1882
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1844
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Кидалова Надежда Артемьевна
Отец ребёнка: Филатов Артемий Кузьмич
Рождение ребёнка
11.11.1866
Сын: Филатов Григорий Артемьевич
Отец ребёнка: Филатов Артемий Кузьмич
Рождение ребёнка
03.11.1868
Дочь: Матрона Артемьевна
Отец ребёнка: Филатов Артемий Кузьмич
Рождение ребёнка
19.09.1870
Отец ребёнка: Филатов Артемий Кузьмич
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Наталья Артемьевна
Отец ребёнка: Филатов Артемий Кузьмич
Рождение ребёнка
08.06.1874
Отец ребёнка: Филатов Артемий Кузьмич
Рождение ребёнка
28.07.1876
Дочь: Анна Артемьевна
Отец ребёнка: Филатов Артемий Кузьмич
Рождение ребёнка
18.01.1879
Отец ребёнка: Филатов Артемий Кузьмич
Рождение ребёнка
19.06.1881
Отец ребёнка: Филатов Артемий Кузьмич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1882