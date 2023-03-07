Боталова Анисия Лазарева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боталова Анисия Лазарева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1791 г.р.

Дети

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Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1808

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Боталов Савва Савватеевич

Рождение ребёнка
1810

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Боталов Савва Савватеевич

Рождение ребёнка
1825

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Боталов Савва Савватеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Боталов Савва Савватеевич

Место жительства
Неизвестно
Больше-Ведерниковская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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