Боталов Савва Савватеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
Дата смертиПосле 1829
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: Боталов Савва Марков
Мать: Боталова Марфа Павловна
Рождение ребёнка
1808
Сын: Боталов Игнаий Савватеевич
Мать ребёнка: Боталова Анисия Лазарева
Рождение ребёнка
1810
Сын: Боталов Иосиф Савватеевич
Мать ребёнка: Боталова Анисия Лазарева
Рождение ребёнка
1825
Сын: Боталов Павел Савватеевич
Мать ребёнка: Боталова Анисия Лазарева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Боталова Анисия Лазарева
Место жительства
Неизвестно
Больше-Ведерниковская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1829