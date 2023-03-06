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Боталов Савва Савватеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

После 1829

Пол

Мужской

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: Боталов Савва Марков

Мать: Боталова Марфа Павловна

Рождение ребёнка
1808

Сын: Боталов Игнаий Савватеевич

Мать ребёнка: Боталова Анисия Лазарева

Рождение ребёнка
1810

Сын: Боталов Иосиф Савватеевич

Мать ребёнка: Боталова Анисия Лазарева

Рождение ребёнка
1825

Сын: Боталов Павел Савватеевич

Мать ребёнка: Боталова Анисия Лазарева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Боталова Анисия Лазарева

Место жительства
Неизвестно
Больше-Ведерниковская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1829
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