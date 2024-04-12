База (Громовая) Пелагея Ивановна
Место рождения
Дата рождения1750
Дата смерти09.04.1806 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: Громовой Иван
Рождение ребёнка
1780
Отец ребёнка: База Степан Гаврилович
Рождение ребёнка
1783
Дочь: База Татьяна Степановна
Отец ребёнка: База Степан Гаврилович
Рождение ребёнка
1785
Дочь: База Татьяна Степановна
Отец ребёнка: База Степан Гаврилович
Рождение ребёнка
13.12.1786 ст.
Сын: База Авксентий Степанович
Отец ребёнка: База Степан Гаврилович
Рождение ребёнка
1788
Сын: База Константин Степанович
Отец ребёнка: База Степан Гаврилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.04.1806 ст.
Похороны
10.04.1806 ст.