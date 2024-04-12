База (Громовая) Пелагея Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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База (Громовая) Пелагея Ивановна

Место рождения

Криски, Чернігівська область

Дата рождения

1750

Дата смерти

09.04.1806 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: Громовой Иван

Мать: не указана

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1780

Сын: База Семён Степанович

Отец ребёнка: База Степан Гаврилович

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1783

Дочь: База Татьяна Степановна

Отец ребёнка: База Степан Гаврилович

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1785

Дочь: База Татьяна Степановна

Отец ребёнка: База Степан Гаврилович

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
13.12.1786 ст.

Сын: База Авксентий Степанович

Отец ребёнка: База Степан Гаврилович

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1788

Сын: База Константин Степанович

Отец ребёнка: База Степан Гаврилович

Криски, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: База Степан Гаврилович

Смерть
09.04.1806 ст.
Криски, Чернігівська область
Похороны
10.04.1806 ст.
Криски, Чернігівська область
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