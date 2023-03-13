Бурлакова (Сударчикова) Варвара
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: Сударчиковъ Григорий
Мать: Сударчикова Анастасія
Бракосочетание
10.11.1906
Муж: Бурлаковъ Илья
Рождение ребёнка
27.08.1907
Сын: Бурлаковъ Александръ
Отец ребёнка: Бурлаковъ Илья
Рождение ребёнка
28.08.1909
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Бурлаковъ Илья
Рождение ребёнка
15.12.1911
Сын: Бурлаковъ Петръ
Отец ребёнка: Бурлаковъ Илья
Рождение ребёнка
26.07.1914
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Бурлаковъ Илья
Рождение ребёнка
18.08.1916
Сын: Бурлаковъ Иванъ
Отец ребёнка: Бурлаковъ Илья
Рождение ребёнка
30.03.1918
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Бурлаковъ Илья