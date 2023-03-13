Бурлакова (Сударчикова) Варвара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бурлакова (Сударчикова) Варвара

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Сударчиковъ Григорий

Мать: Сударчикова Анастасія

Бракосочетание
10.11.1906

Муж: Бурлаковъ Илья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.08.1907

Сын: Бурлаковъ Александръ

Отец ребёнка: Бурлаковъ Илья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.08.1909

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Бурлаковъ Илья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.12.1911

Сын: Бурлаковъ Петръ

Отец ребёнка: Бурлаковъ Илья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.07.1914

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Бурлаковъ Илья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.08.1916

Сын: Бурлаковъ Иванъ

Отец ребёнка: Бурлаковъ Илья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
30.03.1918

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Бурлаковъ Илья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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