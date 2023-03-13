Сентюрина (Сударчикова) Фекла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сентюрина (Сударчикова) Фекла

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сударчиковъ Григорий

Мать: Сударчикова Анастасія

Бракосочетание
14.02.1910

Муж: Сентюринъ Александръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.12.1910

Сын: Сентюринъ Петръ

Отец ребёнка: Сентюринъ Александръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.11.1914

Дочь: Сентюрина Екатерина

Отец ребёнка: Сентюринъ Александръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.01.1918

Дочь: Нина

Отец ребёнка: Сентюринъ Александръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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