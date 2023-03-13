Сентюрина (Сударчикова) Фекла
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сударчиковъ Григорий
Мать: Сударчикова Анастасія
Бракосочетание
14.02.1910
Муж: Сентюринъ Александръ
Рождение ребёнка
19.12.1910
Сын: Сентюринъ Петръ
Отец ребёнка: Сентюринъ Александръ
Рождение ребёнка
06.11.1914
Дочь: Сентюрина Екатерина
Отец ребёнка: Сентюринъ Александръ
Рождение ребёнка
12.01.1918
Дочь: Нина
Отец ребёнка: Сентюринъ Александръ