Гарфельд Наталья Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Мать: Дерксен Рита Анатольевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Гарфельд Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гарфельд Анжелика Сергеевна
Отец ребёнка: Гарфельд Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гарфельд Лаура Сергеевна
Отец ребёнка: Гарфельд Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гарфельд Тони Сергей
Отец ребёнка: Гарфельд Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гарфельд Сергей