Гарфельд Наталья Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гарфельд Наталья Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Дерксен Рита Анатольевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гарфельд Лео Сергеевна

Отец ребёнка: Гарфельд Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гарфельд Анжелика Сергеевна

Отец ребёнка: Гарфельд Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гарфельд Лаура Сергеевна

Отец ребёнка: Гарфельд Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гарфельд Тони Сергей

Отец ребёнка: Гарфельд Сергей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гарфельд Сергей

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