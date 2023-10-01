Гарфельд Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гарфельд Сергей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гарфельд Лео Сергеевна

Мать ребёнка: Гарфельд Наталья Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гарфельд Анжелика Сергеевна

Мать ребёнка: Гарфельд Наталья Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гарфельд Лаура Сергеевна

Мать ребёнка: Гарфельд Наталья Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гарфельд Тони Сергей

Мать ребёнка: Гарфельд Наталья Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гарфельд Наталья Владимировна

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