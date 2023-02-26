Стефанида (Силуянова) Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стефанида (Силуянова) Михайлова

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Место рождения

д.Узгривичи

Дата рождения

До 1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1783 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1777

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Узгривичи
Бракосочетание
28.10.1795

Муж: Тимофей Павлов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
19.09.1796

Сын: Трофим Тимофеев

Отец ребёнка: Тимофей Павлов

д.Станиги
Рождение ребёнка
03.05.1799

Сын: Еремей Тимофеев

Отец ребёнка: Тимофей Павлов

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1803

Дочь: Анна Тимофеева

Отец ребёнка: Тимофей Павлов

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1809

Сын: Леонтий Тимофеев

Отец ребёнка: Тимофей Павлов

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Агафия (Сафронова)

Отец ребёнка: Тимофей Павлов

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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