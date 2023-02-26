Стефанида (Силуянова) Михайлова
Место рожденияд.Узгривичи
Дата рожденияДо 1777
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1777
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Узгривичи
Бракосочетание
28.10.1795
Муж: Тимофей Павлов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
19.09.1796
Сын: Трофим Тимофеев
Отец ребёнка: Тимофей Павлов
д.Станиги
Рождение ребёнка
03.05.1799
Сын: Еремей Тимофеев
Отец ребёнка: Тимофей Павлов
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Анна Тимофеева
Отец ребёнка: Тимофей Павлов
Рождение ребёнка
1809
Сын: Леонтий Тимофеев
Отец ребёнка: Тимофей Павлов
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Агафия (Сафронова)
Отец ребёнка: Тимофей Павлов
Смерть
Неизвестно