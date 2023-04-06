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Руденко Иов Емельянович

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

05.05.1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1868

Отец: Руденко Емельян Семенович

Мать: Рудакова Юлиана Михайловна

Бракосочетание
08.11.1892

Жена: Руденко Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
19.08.1893

Сын: Руденко Лаврентий Иович

Мать ребёнка: Руденко Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
18.01.1898

Сын: Руденко Антон Иович

Мать ребёнка: Руденко Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
29.04.1900

Дочь: Елена Иововна

Мать ребёнка: Руденко Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
01.09.1902

Сын: Руденко Савва Иович

Мать ребёнка: Руденко Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
18.10.1906

Дочь: Юлиана Иововна

Мать ребёнка: Руденко Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
16.01.1909

Дочь: Анастасия Иововна

Мать ребёнка: Руденко Анна Алексеевна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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