Руденко Иов Емельянович
Место рождения
Дата рождения05.05.1868
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1868
Бракосочетание
08.11.1892
Жена: Руденко Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
19.08.1893
Мать ребёнка: Руденко Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
18.01.1898
Сын: Руденко Антон Иович
Мать ребёнка: Руденко Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
29.04.1900
Дочь: Елена Иововна
Мать ребёнка: Руденко Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
01.09.1902
Сын: Руденко Савва Иович
Мать ребёнка: Руденко Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
18.10.1906
Дочь: Юлиана Иововна
Мать ребёнка: Руденко Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
16.01.1909
Дочь: Анастасия Иововна
Мать ребёнка: Руденко Анна Алексеевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно