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Рудакова Юлиана Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1848

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.05.1868

Сын: Руденко Иов Емельянович

Отец ребёнка: Руденко Емельян Семенович

Рождение ребёнка
01.11.1873

Дочь: Спичак Екатерина Емельяновна

Отец ребёнка: Руденко Емельян Семенович

Рождение ребёнка
1873

Дочь: Коржова Евдокия Емельяновна

Отец ребёнка: Руденко Емельян Семенович

Рождение ребёнка
05.02.1881

Дочь: Прохорова Анна Емельяновна

Отец ребёнка: Руденко Емельян Семенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Руденко Емельян Семенович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно