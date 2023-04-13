Рудакова Юлиана Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1848
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1848
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.05.1868
Отец ребёнка: Руденко Емельян Семенович
Рождение ребёнка
01.11.1873
Дочь: Спичак Екатерина Емельяновна
Отец ребёнка: Руденко Емельян Семенович
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Коржова Евдокия Емельяновна
Отец ребёнка: Руденко Емельян Семенович
Рождение ребёнка
05.02.1881
Дочь: Прохорова Анна Емельяновна
Отец ребёнка: Руденко Емельян Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно