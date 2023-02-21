Броницкий Григорий Иосифович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Броницкий Григорий Иосифович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Броницкий Иосиф Брониславович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.05.1976

Дочь: Тищенко Анна Григорьевна

Мать ребёнка: Броницкая Наталья Николаевна

Минск, Минск
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Броницкий Константин Григорьевич

Мать ребёнка: Броницкая Наталья Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Броницкая Ирина Григорьевна

Мать ребёнка: Броницкая Наталья Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Броницкая Наталья Николаевна

Смерть
Неизвестно
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