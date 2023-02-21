Броницкий Григорий Иосифович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Броницкий Иосиф Брониславович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.05.1976
Дочь: Тищенко Анна Григорьевна
Мать ребёнка: Броницкая Наталья Николаевна
Минск, Минск
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Броницкий Константин Григорьевич
Мать ребёнка: Броницкая Наталья Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Броницкая Ирина Григорьевна
Мать ребёнка: Броницкая Наталья Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно