Броницкая Наталья Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.05.1976
Дочь: Тищенко Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Броницкий Григорий Иосифович
Минск, Минск
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Броницкий Константин Григорьевич
Отец ребёнка: Броницкий Григорий Иосифович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Броницкая Ирина Григорьевна
Отец ребёнка: Броницкий Григорий Иосифович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Броницкий Павел Григорьевич
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно