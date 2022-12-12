Броницкая Наталья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Броницкая Наталья Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Карелин Николай Ефимович

Мать: Карелина Томара Николаевна

Рождение ребёнка
28.05.1976

Дочь: Тищенко Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Броницкий Григорий Иосифович

Минск, Минск
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Броницкий Константин Григорьевич

Отец ребёнка: Броницкий Григорий Иосифович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Броницкая Ирина Григорьевна

Отец ребёнка: Броницкий Григорий Иосифович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Броницкий Григорий Иосифович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Броницкий Павел Григорьевич

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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