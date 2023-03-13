Варгановъ Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Варгановъ Василий
Мать: Варганова Дарія
Рождение ребёнка
18.02.1909
Дочь: Варганова Евдокия
Мать ребёнка: Варганова Прасковья
Рождение ребёнка
03.04.1911
Дочь: Анастасия
Мать ребёнка: Варганова Прасковья
Рождение ребёнка
08.11.1913
Дочь: Екатерина
Мать ребёнка: Варганова Прасковья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Варганова Прасковья
Смерть
Неизвестно