Варгановъ Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варгановъ Василий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Варгановъ Василий

Мать: Варганова Дарія

Рождение ребёнка
18.02.1909

Дочь: Варганова Евдокия

Мать ребёнка: Варганова Прасковья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.04.1911

Дочь: Анастасия

Мать ребёнка: Варганова Прасковья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.11.1913

Дочь: Екатерина

Мать ребёнка: Варганова Прасковья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Варганова Прасковья

Смерть
Неизвестно
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