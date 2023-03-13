Варганова Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варганова Прасковья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Никита

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.02.1909

Дочь: Варганова Евдокия

Отец ребёнка: Варгановъ Василий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.04.1911

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Варгановъ Василий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.11.1913

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Варгановъ Василий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Варгановъ Василий

Смерть
Неизвестно
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