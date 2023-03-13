Варганова Прасковья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Никита
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.02.1909
Дочь: Варганова Евдокия
Отец ребёнка: Варгановъ Василий
Рождение ребёнка
03.04.1911
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Варгановъ Василий
Рождение ребёнка
08.11.1913
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Варгановъ Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Варгановъ Василий
Смерть
Неизвестно