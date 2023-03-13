Матюнковъ Иванъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матюнковъ Иванъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1723

Дата смерти

1792

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: Матюнковъ Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1769

Сын: Матюнковъ Дементий

Мать ребёнка: Матюнкова Ирина Иванова

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1773

Сын: Матюнковъ Кузьма

Мать ребёнка: Матюнкова Ирина Иванова

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матюнкова Ирина Иванова

Смерть
1792
Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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