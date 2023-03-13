Матюнковъ Иванъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1723
Дата смерти1792
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723
Отец: Матюнковъ Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1769
Сын: Матюнковъ Дементий
Мать ребёнка: Матюнкова Ирина Иванова
Рождение ребёнка
1773
Сын: Матюнковъ Кузьма
Мать ребёнка: Матюнкова Ирина Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матюнкова Ирина Иванова
Смерть
1792