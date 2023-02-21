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Яков

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Место рождения

Костромская губерния Буйский уезд Ликургская волость д. Федоровское

Дата рождения

1705

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

1733 г.р.
1739 г.р.

Добавил:

SV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1705

Отец: Меркул (Меркурий)

Мать: не указана

Костромская губерния Буйский уезд Ликургская волость д. Федоровское
Рождение ребёнка
1733

Сын: Иван

Мать ребёнка: Параскева

Костромская губерния Буйский уезд Ликургская волость д. Федоровское
Рождение ребёнка
1739

Сын: Захар

Мать ребёнка: Параскева

Костромская губерния Буйский уезд Ликургская волость д. Федоровское
Смерть
Неизвестно
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