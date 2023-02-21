Яков
Место рожденияКостромская губерния Буйский уезд Ликургская волость д. Федоровское
Дата рождения1705
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1705
Отец: Меркул (Меркурий)
Мать: не указана
Костромская губерния Буйский уезд Ликургская волость д. Федоровское
Рождение ребёнка
1733
Костромская губерния Буйский уезд Ликургская волость д. Федоровское
Рождение ребёнка
1739
Костромская губерния Буйский уезд Ликургская волость д. Федоровское
Смерть
Неизвестно