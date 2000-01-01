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Захар
Захар
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Место рождения
Костромская губерния Буйский уезд Ликургская волость д. Федоровское
Дата рождения
1739
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Яков
1705 г.р.
Мать
Параскева
1702 г.р.
Жена
Анна
1742 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
SV
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Биография
Биография
Источники
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Место
Комментарий
Рождение
1739
Отец:
Яков
Мать:
Параскева
Костромская губерния Буйский уезд Ликургская волость д. Федоровское
Бракосочетание
Неизвестно
Жена:
Анна
Смерть
Неизвестно
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