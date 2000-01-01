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Захар

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Место рождения

Костромская губерния Буйский уезд Ликургская волость д. Федоровское

Дата рождения

1739

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1705 г.р.

Мать

1702 г.р.

Жена

1742 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

SV
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Место
Комментарий
Рождение
1739

Отец: Яков

Мать: Параскева

Костромская губерния Буйский уезд Ликургская волость д. Федоровское
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна

Смерть
Неизвестно
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