Мессинг НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ Около 1820 — найти родственников по фамилии на Familio

Мессинг НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Автор
ИО
ОЛЕЙНИК И.

мужской, родился Около 1820

умер Неизвестно

Отец
Мессинг АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧОколо 1789 г.р.
Мать
(Фок) СОФЬЯ АНДРЕЕВНАОколо 1790 г.р.
Супруги
Устинова ЮЛИЯ АДРИАНОВНА1830 г.р.
Дети
Мессинг НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА1851 г.р.
(Мессинг) ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА1870 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820

Отец: Мессинг АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ

Мать: (Фок) СОФЬЯ АНДРЕЕВНА

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Мессинг НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА

Мать ребёнка: Устинова ЮЛИЯ АДРИАНОВНА

Бракосочетание
1851

Жена: Устинова ЮЛИЯ АДРИАНОВНА

Рождение ребёнка
1870

Дочь: (Мессинг) ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА

Мать ребёнка: Устинова ЮЛИЯ АДРИАНОВНА

Смерть
Неизвестно

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