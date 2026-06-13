Мессинг НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
мужской, родился Около 1820
умер Неизвестно
ОтецМессинг АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧОколо 1789 г.р.
Мать(Фок) СОФЬЯ АНДРЕЕВНАОколо 1790 г.р.
Супруги
Устинова ЮЛИЯ АДРИАНОВНА1830 г.р.
Дети
Мессинг НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА1851 г.р.
(Мессинг) ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА1870 г.р.
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Рождение
Около 1820
Отец: Мессинг АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ
Мать: (Фок) СОФЬЯ АНДРЕЕВНА
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Мессинг НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА
Мать ребёнка: Устинова ЮЛИЯ АДРИАНОВНА
Бракосочетание
1851
Жена: Устинова ЮЛИЯ АДРИАНОВНА
Рождение ребёнка
1870
Дочь: (Мессинг) ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА
Мать ребёнка: Устинова ЮЛИЯ АДРИАНОВНА
Смерть
Неизвестно