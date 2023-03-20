Смирнова Анастасия Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смерти1988
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.01.1932
Дочь: Пудикова Антонина Федоровна
Отец ребёнка: Смирнов Федор Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Смирнов Федор Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смирнов Василий Федорович
Отец ребёнка: Смирнов Федор Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смирнов Николай Федорович
Отец ребёнка: Смирнов Федор Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1988