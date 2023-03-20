Смирнова Анастасия Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова Анастасия Гавриловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

1988

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.01.1932

Дочь: Пудикова Антонина Федоровна

Отец ребёнка: Смирнов Федор Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Иван Федорович

Отец ребёнка: Смирнов Федор Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Василий Федорович

Отец ребёнка: Смирнов Федор Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Николай Федорович

Отец ребёнка: Смирнов Федор Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Федор Михайлович

Смерть
1988
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