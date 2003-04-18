Пудикова (Смирнова) Антонина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пудикова (Смирнова) Антонина Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.01.1932

Дата смерти

18.04.2003

Пол

Женский

Отец

1904 г.р.

Мать

1903 г.р.

Муж

1926 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

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Место
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Рождение
28.01.1932

Отец: Смирнов Федор Михайлович

Мать: Смирнова Анастасия Гавриловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пудиков Алексей Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пудиков Алексей Алексеевич

Смерть
18.04.2003
Салми, Питкярантский муниципальный район, Республика Карелия