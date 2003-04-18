Пудикова (Смирнова) Антонина Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.01.1932
Дата смерти18.04.2003
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1932
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пудиков Алексей Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.04.2003
Салми, Питкярантский муниципальный район, Республика Карелия