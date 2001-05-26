Гайнетдинов Габдерахман Файзрахманович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гайнетдинов Габдерахман Файзрахманович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.05.1951

Дата смерти

26.05.2001

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1951

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.01.1997

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гайнетдинова Гадиля Бадертдиновна

Новобалтачево, Балтачевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
26.05.2001
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