Гайнетдинов Габдерахман Файзрахманович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.05.1951
Дата смерти26.05.2001
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1951
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.01.1997
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гайнетдинова Гадиля Бадертдиновна
Новобалтачево, Балтачевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
26.05.2001